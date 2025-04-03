Школьник из Лыткарина прошел в финал международной научной конференции

Владимир Луговкин, ученик 11 класса Лыткаринской гимназии № 7, стал финалистом 24-й международной научно-практической конференции «Старт в инновации». В рамках мероприятия он посетил мастер-классы, побывал в планетарии, узнал много нового о космосе и вселенной, а также попробовал свои силы в лепке из глины и записал ролик в специальной студии.
На защите проектов Владимир представил экспертам и участникам свой проект, рассказал о его целях и перспективах, а также получил ценные советы от специалистов.
Конференция «Старт в инновации» организована Фондом развития физтех-школ и предоставляет школьникам возможность развивать инновационные технологические проекты, проходя путь от идеи до реального продукта, востребованного рынком.
Участие в таких мероприятиях способствует развитию творческих и исследовательских навыков у школьников, а также укрепляет связь между образовательными учреждениями и реальным сектором экономики.
ВСУ объявили вознаграждение за голову российского снайпера
Московский таксист потребовал почти 20 тысяч за поездку из аэропорта
Силы ПВО отразили атаку летевшего на Москву беспилотника
Три столичных аэропорта временно закрыли
Отец Маска заявил, что вся их семья восхищается Путиным
Брак по расчету. Станет ли «свадебный кешбэк» в 300 тысяч рублей поводом пойти в ЗАГС?
Пока ничего не найдено
Задизайнено в Студии Артемия Лебедева Информация о проекте