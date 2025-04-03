Школьник из Лыткарина прошел в финал международной научной конференции

Фото: Пресс-служба администрации г. о. Лыткарино

Владимир Луговкин, ученик 11 класса Лыткаринской гимназии № 7, стал финалистом 24-й международной научно-практической конференции «Старт в инновации». В рамках мероприятия он посетил мастер-классы, побывал в планетарии, узнал много нового о космосе и вселенной, а также попробовал свои силы в лепке из глины и записал ролик в специальной студии.

На защите проектов Владимир представил экспертам и участникам свой проект, рассказал о его целях и перспективах, а также получил ценные советы от специалистов.

Конференция «Старт в инновации» организована Фондом развития физтех-школ и предоставляет школьникам возможность развивать инновационные технологические проекты, проходя путь от идеи до реального продукта, востребованного рынком.

Участие в таких мероприятиях способствует развитию творческих и исследовательских навыков у школьников, а также укрепляет связь между образовательными учреждениями и реальным сектором экономики.