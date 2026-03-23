Школьник из Луховиц выиграл региональный этап олимпиады по литературе

Ученик 11-го класса луховицкой гимназии № 10 Константин Долганов подтвердил статус одного из самых одаренных старшеклассников Подмосковья. Блестяще выступив на региональном этапе Всероссийской олимпиады школьников по литературе, юноша завоевал диплом победителя.

В апреле Константин представит свой округ и регион на заключительном этапе соревнований, который пройдет в Северной Осетии.

«Победа по литературе — лишь вершина айсберга в послужном списке Константина. Его академический путь поражает разнообразием: он дважды становился призером по обществознанию и истории, трижды побеждал в олимпиадах по литературе и дважды занимал призовые места по русскому языку. Такая мультидисциплинарность говорит о глубоком гуманитарном складе ума и феноменальной работоспособности», — сообщили в образовательном учреждении.

Сам Константин отмечает, что за успехом стоит колоссальный труд, поддержка семьи и наставничество его учителя — Татьяны Козловой. Она ведет Константина с пятого класса.