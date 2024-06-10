Школьник из Лобни занял 2-е место на всероссийской спартакиаде учащихся

Пресс-служба администрации городского округа Лобня
Фото: Пресс-служба администрации городского округа Лобня

Кирилл Цыцарев из Лобни вошел в сборную Подмосковья и принял участие в финале Летней спартакиады среди учащихся России в Башкортостане. Команда заняла второе место.

В Башкортостане состоялась Летняя спартакиада среди учащихся страны. В ней в составе сборной Подмосковья поучаствовал воспитанник баскетбольного клуба «Лобня» Кирилл Цыцарев. Команда уступила лишь сборной Москвы и заняла второе место.

В Лобне развитию спорта уделяют особое внимание. Здесь функционируют 18 бюджетных секций, воспитанники которых постоянно побеждают на соревнованиях разных уровней.

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