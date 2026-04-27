Школьник из Лобни выиграл олимпиаду для детей с ОВЗ

Пятиклассник из коррекционной школы Павел Ш. стал победителем финала состязания «Новый формат». Соревнования для детей с ограниченными возможностями здоровья прошли 24 апреля на базе школы-интерната «Абсолют» в Серпухове.

В финале участвовали 40 школьников с пятого по девятый классы из семи коррекционных учреждений Москвы и Подмосковья. Ребята выполняли задания по русскому языку, математике и основам социальной жизни. Павел занял первое место в своей возрастной группе, показав высокие результаты по всем трем предметам. Еще один представитель Лобни, пятиклассник Илья П., занял четвертое место.

Задания олимпиады разработали педагоги школы «Абсолют». Это не упрощенный, а адаптированный вариант школьной программы — с опорой на визуальные материалы и межпредметные связи. Между турами для участников устраивали динамические и танцевальные паузы, чтобы снять напряжение. Все финалисты получили дипломы и подарки.

Лобненская коррекционная школа находится на улице Ленина, дом № 29. В ней обучаются более 170 детей.