Школьник из Лобни вошел в число лучших географов международной профильной смены

Ученик школы № 10 из Лобни Егор Вервельский принял участие в первой международной профильной смене «Мир открытий», организованной Русским географическим обществом. Мероприятие проходило с 20 июня по 10 июля во всероссийском детском центре «Океан» на побережье Японского моря.

Впервые в истории проекта в смене участвовали 150 школьников из 14 стран, включая Россию, Китай, Францию, Тунис, Турцию, Южную Корею, Болгарию, Швецию и Польшу. Участники знакомились с различными науками о Земле — географией, экологией, этнографией и археологией.

Программа включала тематические дни, посвященные Арктике и Антарктике, археологии, туризму и экскурсоведению. Ребята посещали лекции и практические занятия, участвовали в экспедициях и фестивалях. Кроме того, проводились научные эксперименты, творческие конкурсы и турниры.

Егор Вервельский проявил глубокие знания в области географии и вошел в число лучших участников смены.

Отметим, что в Лобне большое внимание уделяется развитию образовательных программ. В прошлом году в городе открылся инженерно-технический лицей «Авиатика» на 2200 учеников.

Администрация округа активно развивает внеурочную деятельность и сотрудничает с ведущими российскими университетами, помогая школьникам определиться с будущей профессией.