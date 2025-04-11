Школьник из Лобни стал призером всероссийской олимпиады по истории

Ученик лицея Лобни Даниил успешно выполнил все задания, показав высокие результаты, и стал призером олимпиады. Администрация лицея поздравила школьника с этим значимым достижением и пожелала ему дальнейших побед на интеллектуальном поприще.

Напомним, что победители и призеры Всероссийской олимпиады школьников получают льготы при поступлении в профильные вузы в виде освобождения от вступительных экзаменов. Отличившихся школьников также включают в Государственный информационный ресурс о детях, проявивших выдающиеся способности. Это позволит им воспользоваться дополнительными образовательными возможностями в будущем.