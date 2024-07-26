Школьник из Лобни стал призером всероссийского конкурса «Большая перемена»

В этом году 12 школьников из Подмосковья одержали победу во всероссийском конкурсе «Большая перемена», а еще 22 участника вошли в число призеров. В их числе ученик средней школы № 10 городского округа Лобня Егор Вервельский, который стал лауреатом II степени.

Финал конкурса прошел в международном детском центре «Артек», где ребята в командах выполняли задания, посвященные «Году семьи». Эксперты оценивали логическое мышление, креативность и коммуникативные навыки финалистов, что сделало конкурс особенно интересным и насыщенным.

Главный приз «Путешествие мечты» на поезде от Москвы до Владивостока получат 300 победителей конкурса. Лауреатов также наградят сертификатами на участие в программе «Больше, чем путешествие», созданной на президентской платформе «Россия — страна возможностей».

Напомним, что в Лобне уделяется большое внимание развитию системы образования. В настоящее время завершается строительство инженерно-технического лицея «Авиатика», рассчитанного на 2200 учащихся.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал, что новый этап капитального ремонта школ региона завершится к сентябрю.

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