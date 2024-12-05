Школьник из Лобни стал призером областного танцевального конкурса

В Подмосковье прошел зональный этап конкурса детско-юношеского творчества «Таланты и поклонники». Лобню представили коллектив школы № 6 и воспитанник Дворца детского и юношеского творчества.

Коллектив школы № 6 принял участие в номинации «Хореографическое искусство», а воспитанник Дворца творчества «Планета талантов» Марк — в номинации «Вокал». Мальчик занял почетное третье место. Результата удалось достичь под руководством педагога Ирины Родионовой.

В Лобне уделяют внимание сфере дополнительного образования. Здесь работают бесплатные секции и кружки разнообразной направленности, организованные в учреждениях культуры и на базе общеобразовательных школ.

Дворец творчества «Планета талантов» располагается в доме № 9 на улице Победы.

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