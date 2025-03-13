Школьник из Лобни стал победителем олимпиады по английскому языку

Олимпиада проходила в два тура в двух разных городах Подмосковья. По результатам испытаний победителем регионального этапа признан Александр А. из Лобни, который готовился к конкурсу под руководством педагога Марии Сальниковой.

Сотрудники управления образования администрации городского округа поздравили школьника и его педагога. «Ваш труд, усердие и талант принесли заслуженную награду. Желаем дальнейших успехов, новых горизонтов и вдохновения для достижения еще больших целей!» — говорится в поздравлении.

Власти муниципалитета уделяют большое внимание развитию образования. В школах проводят внеурочные занятия, работают кружки различной направленности, а также открыты профильные классы. Школьники из Лобни регулярно становятся призерами и победителями конкурсов и олимпиад различного уровня.