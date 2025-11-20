Школьник из Лобни стал финалистом всероссийского конкурса

Масштабный историко-патриотический конкурс «Связующая нить» объединил людей, стремящихся сохранить историческую память и семейные ценности. Всего поступило более 15 тысяч работ из 51 региона России.

Ученик седьмого кадетского класса школы № 3 Иван Борисов из Лобни посвятил конкурсную работу под названием «Рыцарь неба. Подвиги моего прадеда» истории своей семьи. Школьник является правнуком участника Великой Отечественной войны, летчика, Героя Советского Союза Василия Борисова, чье имя носит школа № 3 в Лобне.

В итоге Иван Борисов стал финалистом конкурса и вошел в число 300 лучших участников со всей России.

Основными целями конкурса являются изучение молодыми людьми истории своих семей в контексте Великой Отечественной войны и специальной военной операции, формирование у подрастающего поколения чувства патриотизма и ответственности за будущее страны, а также вовлечение молодежи в творческую деятельность, связанную с военной славой России.