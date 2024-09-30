Школьник из Лобни прошел стажировку в правительстве Подмосковья

Лобненский школьник получил возможность пройти стажировку в правительстве Московской области. Артемий М. был одним из участников «Школы молодых управленцев».

Организованное образовательным центром «Взлет» мероприятие состоялось на базе Областной гимназии имени Евгения Примакова. В нем участвовали школьники старших классов, которых интересовала разработка, оценка и исполнение государственных программ.

Команда Артемия из средней образовательной школы № 2 в Лобне была признана лучшей по итогам обучения. Наградой капитану стала стажировка в правительстве региона, которую школьник уже прошел.

Отметим, что ученики СОШ № 2 постоянно демонстрируют высокие результаты в различных культурных, спортивных и образовательных мероприятиях, а также являются активными участниками волонтерского движения.

Новости Московской области можно обсудить в «Суперчате 360».