Школьник из Лобни презентовал собственный сборник стихов

На мероприятии присутствовали депутат Совета депутатов Оксана Букина, председатель Лобненского отделения «Союза женщин России» Нина Серегина, представители ветеранских организаций, члены общественных объединений, а также учитель русского языка и литературы Антонина Петрова. На презентации прозвучали избранные стихотворения из сборника. Кульминацией встречи стала автограф-сессия, где каждый желающий смог получить экземпляр с личной подписью автора. Организаторы отметили: «Мы гордимся тем, что в стенах наших школ растут такие талантливые ребята». В минувшем году Даниил стал победителем муниципального этапа Межрегионального писательского конкурса в средней возрастной группе в номинации «Поэзия». Его работы посвящены темам дружбы, семьи и патриотизма. Как победитель муниципального этапа, Даниил представит Лобню на региональном уровне конкурса.