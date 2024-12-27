Школьник из Лобни победил на областной олимпиаде по 3D-моделированию

Школьники из Лобни приняли участие в церемонии награждения победителей и призеров олимпиады по 3D-моделированию и проектированию «Московская область твоими глазами». Ученик образовательного учреждения № 3 победил в средней возрастной группе.

Церемония награждения прошла на базе Центра опережающей профессиональной подготовки Московской области в колледже «Энергия». Ученик школы № 3 имени Героя Советского Союза Борисова в Лобне Евгений занял первое место, а Алла — третье. Всего в олимпиаде приняли участие 250 человек из 35 округов области.

Организатор олимпиады — некоммерческое общество дополнительного образования «Роболатория». Мероприятие создали для того, чтобы выявить одаренных детей, обладающих развитым математическим, логическим и творческим мышлением, а также поддержать их интерес к современным технологиям, программированию, 3D-моделированию, проектированию и инженерии.