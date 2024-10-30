Школьник из Лобни победил на международной космической олимпиаде

Ученик лобненского Лицея Иван Маринин одержал победу на ХХХII Международной космической олимпиаде. Она состоялась в Подмосковье и была приурочена к 90-летию со дня рождения Юрия Гагарина.

В этом году отборочный тур олимпиады собрал более 200 школьников из 21 города России, а также команды из Беларуси, Таджикистана и Азербайджана. Участники соревновались в различных дисциплинах, включая физику, математику и информатику, а также представляли свои творческие проекты.

Иван Маринин стал победителем в математике, завоевал призовое место в физике и был признан лучшим в творческом туре за защиту своего проекта. Его успех стал ярким примером высокого уровня подготовки учащихся Лобненского Лицея.

Отметим, что в Лобне уделяется значительное внимание развитию сферы образования. В этом году в городе начал работу Инженерно-технический лицей «Авиатика». Администрация активно развивает направления внеурочной деятельности и налаживает сотрудничество с ведущими российскими вузами, чтобы помочь учащимся определиться с будущей профессией.

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