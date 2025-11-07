Школьник из Котельников победил в конкурсе «Волонтеры Подмосковья»

В Подмосковье прошел масштабный региональный этап конкурса амбасадоров движения «Волонтеры Подмосковья», который собрал более 200 активистов со всех уголков области. Это мероприятие стало настоящим праздником доброты и инициативы, где каждый участник имел возможность представить свои уникальные и вдохновляющие проекты перед экспертной комиссией.

Среди множества талантливых волонтеров представители из Котельников блестяще выступили. Они продемонстрировали свои идеи и инициативы, подчеркивая, что волонтерство — это не просто деятельность, а настоящая сила, способная менять жизни людей к лучшему.

Так, из 200 участников было отобрано лишь 100 самых ярких и преданных делу волонтеров.

Одним из победителей стал Дмитрий Пягай, который продемонстрировал выдающиеся способности и преданность своему делу.