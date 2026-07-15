Школьник из Коломны стал участником всероссийской образовательной программы

Прохор Капырин из агротехнологического класса Емельяновской школы завершил обучение в АгроСмене. Московскую область на федеральном мероприятии представляли два школьника.

Программа проходила на площадках лагеря «Витязь», федерального технопарка и филиала Тимирязевской академии. В течение двух недель участники знакомились с современными аграрными технологиями, осваивали профильные специальности, посещали тематические мастер-классы и производственные предприятия, а также встречались с экспертами отрасли.

По итогам обучения семиклассник Прохор Капырин получил сертификат Института развития профессионального образования, подтверждающий успешное освоение программы. За время смены он не только приобрел новые знания, но и познакомился с участниками из разных регионов страны, интересующимися развитием сельского хозяйства.

Отбор на АгроСмену был конкурсным. На участие поступило более двух тысяч заявок из 67 регионов России. Пройти конкурс Прохору помогла подготовка, полученная в Емельяновской школе.

Агротехнологический класс работает менее года и уже демонстрирует первые результаты. Проект направлен на раннюю профориентацию школьников, знакомство с современными технологиями в сельском хозяйстве и подготовку будущих специалистов для агропромышленного комплекса.