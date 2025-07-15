Школьник из Химок выступит на международной математической олимпиаде

Шесть лучших школьников страны вошли в состав российской сборной на Международной математической олимпиаде. Среди них — ученик школы № 14 из Химок Иван Часовских.

Международная математическая олимпиада в этом году проходит в Австралии и собрала участников из более чем 100 стран. Шестеро старшеклассников из России, включая Ивана Часовских из Химок, были отобраны в национальную команду как победители и призеры Всероссийской олимпиады по математике 2024/2025 учебного года.

Участники из России решают задания в дистанционном формате на базе Дальневосточного федерального университета во Владивостоке. Программа соревнований включает два тура, по три задания каждый, охватывающих различные разделы школьной математики.

Иван Часовских имеет серьезный опыт участия в престижных олимпиадах. В 2023 году он стал победителем 65-й Международной математической олимпиады. В этом году он завоевал золото на 16-й международной олимпиаде Romanian Master of Mathematics и показал лучший результат на заключительном этапе Всероссийской олимпиады школьников.