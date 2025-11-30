Школьник из Химок стал призером Китайской национальной олимпиады по математике

Иван Беляев, учащийся академической гимназии «Новогорск» в Химках», стал бронзовым призером Китайской национальной олимпиады по математике. Мероприятие проходило в 41-й раз в городе Тайюань.

Сборная России завоевала шесть медалей на Китайской национальной олимпиады по математике в Тайюане.

При этом Иван Беляев, помимо недавней победы, трижды становился лауреатом Всероссийской олимпиады школьников, а после выпуска планирует поступать в Московский физико-технический институт.

