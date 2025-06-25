Школьник из Химок сдал ЕГЭ по профильной математике на 100 баллов

Выпускник школы № 14 с углубленным изучением отдельных предметов в Химках получил по результатам единого государственного экзамена по профильной математике наивысшую оценку. Добиться стобалльного результата ученику помогла его педагог Джейран Беюкага кызы Бабаева.

Отметим, что экзамен по профильной математике считается одним из самых сложных выпускных испытаний для школьников.

«Поздравляю нашего талантливого ученика с этим достижением! Его успех — результат упорного труда и грамотного подхода к обучению» — написала глава Химок Елена Землякова в своем телеграм-канале.

Сейчас в округе уже 26 выпускников, которые справились с единым выпускным экзаменом на 100 баллов: четверо получили наивысшую оценку по литературе, семь — по химии, по русскому языку — три, еще пять учеников достигли блестящего результата по физике и шесть — по информатике.