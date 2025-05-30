Школьник из Химок реализовал проект благодаря победе во всероссийском конкурсе

Фото: Министерство образования МО

В Химках состоялась конференция, на которой подвели итоги социального проекта «Городской клуб волонтеров финансового просвещения». Проект появился благодаря победе школьника из Химок Алексея Журавлева в конкурсе «Росмолодежь.Гранты» на всероссийском форуме в мае 2024 года. Он получил финансирование на запуск клуба.

Официальное открытие клуба прошло в марте 2025 года, к работе подключились школьники и учителя округа. Цель проекта — помочь молодежи лучше разбираться в финансах. Участники прошли мастер-классы по финансовой грамотности, кибербезопасности, созданию социальных проектов, лидерству и волонтерству.

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