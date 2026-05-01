Школьник из Химок принял участие во всероссийской викторине юных физиков

28 апреля Георгий Борисов, ученик «Химкинского лицея», стал победителем VI Всероссийской викторины юных физиков. Его проект попал в топ-7 лучших работ конкурса.

Викторина, организованная ведущими научными институтами страны, стала настоящим испытанием для юных умов. Участникам пришлось проявить себя сразу в нескольких дисциплинах: физике, химии, астрономии, биологии и информатике. За победу боролись ребята из 26 городов России.

Награждение провел вице-президент РАН, академик Владислав Панченко. По его словам, вопросы викторины затрагивают важные научные задачи сегодняшнего дня.

Организаторами мероприятия выступили отделение физических наук РАН, Корпус профессоров РАН, Физический институт имени Лебедева РАН и Московский педагогический государственный университет.