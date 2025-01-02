Школьник из Химок поучаствует в ТВ-проекте «Голос. Дети»

Ученика школы № 30 в Химках Нарека Григоряна пригласили поучаствовать в крупном телевизионном проекте. Ранее его талант отметили на местном конкурсе талантов.

Конкурс организовала директор школы и муниципальный депутат Татьяна Кавторева. На нем присутствовал актер театра и кино Владимир Уткин, который и предложил Нареку поучаствовать в шоу «Голос. Дети».

«Это мероприятие имеет огромное значение для наших детей. Конкурс помогает раскрыть творческий потенциал, развить уверенность в себе и подарить радость общения через искусство», — сказала Татьяна Кавторева.

Нарек Григорян завоевал главную награду конкурса — «Золотой микрофон». Победителем конкурса в категории «Лучшая музыкальная группа» стала рок-группа «Флешбэк». Лучшим исполнителем назвали Полину Логинову.

Милана Овчаренко стала лучшей со своим танцевальным номером, первое место в номинации «Лучший танцевальный коллектив» заняла группа «Танцевальный микс».

Федор Ишков победил в категории «Лучшее исполнение на музыкальном инструменте», а коллектив «Кочегары» — в номинации «Лучшая актерская импровизация».