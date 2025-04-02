Школьник из Химок победил в национальной технологической олимпиаде

Старшеклассник из Химок Артем Рекунков стал лидером в самом масштабном командном инженерном состязании в России. Он занял первое место в отдельной номинации в составе команды «Пшеница project».

Артем Рекунков учится в 11-м классе школы № 14 в Химках. Помимо этого, Артем — воспитанник Дома юного техника «Интеграл». На олимпиаде его команда победила в профиле «Разработка компьютерных игр», который посвящен созданию полезного контента по заданным параметрам.

Национальная технологическая олимпиада включает множество современных направлений. Ее проводят для того, чтобы выявить и поддержать талантливых школьников. Соревнования входят в список проектов президентской платформы «Россия — страна возможностей».

Отметим, что призеры и победители олимпиады могут получить 100 баллов на экзамене по профильному предмету или поступить в вуз без вступительных испытаний.