Школьник из Дубны вышел в финал всероссийского конкурса молодежных проектов

Ученик дубненской гимназии № 11 стал финалистом Всероссийского фестиваля «Большая перемена». Григория Егорова вместе с семьей и наставником в городскую администрацию пригласил глава Дубны Максим Тихомиров.

В этом году участник и победитель научно-технических конкурсов Григорий Егоров принял участие в масштабном Всероссийском фестивале «Большая перемена» . Мероприятие объединило пять миллионов старшеклассников. Школьник вышел в финал конкурса, оказавшись среди шестисот лидеров.

Руководитель городского округа Дубна Максим Тихомиров побеседовал с выдающимся девятиклассником.

«Поговорили об учебе, полученном опыте и будущем наукограда. Григорий отметил, что хочет связать жизнь с химией, как и его родители. Было приятно видеть такое желание развиваться, становиться лучше у молодого человека», — отметил он.

Школьник гордится родным городом. Об этом Григорий рассказал в своей видеовизитке, которую создал в рамках конкурса.

«Приятно смотреть, как наукоград развивается, создается доступная среда для отдыха, качество образования в моей гимназии очень высокое», — сказал лауреат конкурса «Большая перемена» Григорий Егоров.

Напомним, что победителям этого фестиваля вручат денежные призы: ученики 11-х классов получат по миллиону рублей, а учащиеся девятых и десятых классов — по 200 тысяч. Призовые деньги Григорий потратит на учебу.

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