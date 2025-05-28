Школьник из Долгопрудного стал пятикратным призером всероссийской олимпиады

Александр Васильев-Каменский из Долгопрудного стал пятикратным призером финального этапа Всероссийской олимпиады школьников 2024/25. Это лучший результат в стране.

Он показал отличные знания в астрономии, информатике, физике, математике и экономике. Александр учится в физико-математическом лицее № 5 с первого класса. С раннего детства его увлекала математика, он обожает нестандартные задачи и даже придумывает собственные алгоритмы. В свободное время он играет в настольный теннис, программирует и выигрывает шахматные партии.

История Александра — отличный пример того, как любовь к знаниям, настойчивость и увлеченность приводят к большим победам.