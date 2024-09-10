Школьник из Дмитрова стал призером всероссийских соревнований по мотокроссу

Восьмиклассник Савелий Гордиевский занял 3-е место на всероссийских соревнованиях по мотокроссу. Мероприятие прошло в городе Коврове Владимирской области.

Савелий Гордиевский учится в лицее № 4 в Дмитрове и увлекается мотоспортом. Он принял участие в шестом этапе молодежного первенства России и взрослом чемпионате страны. Восьмиклассник показал отличный результат в классе двигателей объемом 85 кубических сантиметров. В итоге Савелий занял третье место и стал одним из лучших среди 40 спортсменов со всей России.

Отметим, что борьба за главный приз не заканчивается. Вскоре в Ленинградской области пройдет заключительный седьмой этап гонок на трассе «Игора-Драйв». Именно там станут известны имена лучших спортсменов по мотокроссу.

В числе финалистов выступит и Савелий Гордиевский. Ранее он завоевывал бронзу в классе МХ-85 на втором этапе Winline чемпионата России по суперкроссу.

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