Школьник из Черноголовки выиграл космическую олимпиаду

Лев Мурзин, воспитанник математических кружков центра дополнительного образования «МАН Импульс» из Черноголовки выиграл в заключительном туре по математике на XXXIII Международной космической олимпиаде, которая по традиции принимала одаренных школьников в Королеве. Экспертная комиссия, состоящая из ведущих ученых и педагогов, отметила оригинальное решение логической задачи о рыцаре и лжеце, которое предложил школьник.

«Эта классическая головоломка, требующая нетривиального подхода и умения мыслить за пределами шаблонов, была виртуозно разгадана Львом, что свидетельствует о его аналитических способностях и остром уме. За ярким успехом стоит не только личный талант Льва, но и труд его наставников из центра дополнительного образования „МАН Импульс“», — сообщили организаторы.

Международная космическая олимпиада — это не просто соревнование, а платформа для обмена знаниями и опытом, место встречи будущих инженеров, ученых и исследователей. Ежегодно она становится точкой притяжения для одаренных школьников из разных стран, проявляющих способности в точных науках, таких как математика, физика, астрономия, а также в программировании и исследовательской деятельности.