Школьник из Черноголовки стал призером Всероссийской олимпиады

Ученик 11 класса Черноголовской школы Арсений Наумов стал призером регионального этапа Всероссийской олимпиады школьников по биологии. О достижении школьника сообщила начальник отдела образования округа Маргарита Гаврина.

Региональный этап — одно из самых сложных испытаний олимпиады, требующее не только теоретических знаний, но и умения решать задачи, выходящие за рамки школьной программы. Арсений Наумов преодолел школьный и муниципальный этапы, закрепив свой успех на уровне Московской области.

Такие достижения учитываются ведущими вузами страны при приеме абитуриентов, добавляя баллы за индивидуальные достижения.

«Поздравляю Арсения, его родителей и, конечно, педагога-наставника, который помог ученику подготовиться к столь сложному испытанию! Это заслуженная награда за большой труд», — отметила Маргарита Гаврина.