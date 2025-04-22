Школьник из Чехова стал призером всероссийской олимпиады по праву

Вместе со школьником из Чехова Георгием Филюшкиным в заключительном этапе приняли участие около 400 школьников со всей страны. Конкурсные испытания прошли в Российском университете дружбы народов имени Патриса Лумумбы.

Олимпиада проходила в три тура — в каждом проверили знания и навыки участников в различных аспектах правовой сферы. Ребятам предстояло решать кейсы, моделировать реальные рабочие ситуации и представлять свои проекты перед экспертным жюри.

Для ребят также подготовили насыщенную культурную программу, которая посвящена 80-летию Великой Победы. Провели для них и научно-просветительскую лекцию «Правоведение в искусственном интеллекте».

Победители и призеры олимпиады могут поступить в ведущие вузы России без вступительных испытаний по соответствующему профилю. Кроме того, у школьников есть возможность отточить свои навыки на сборах, где сформируют сборные команды для участия в международных олимпиадах.