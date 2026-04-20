Школьник из Чехова стал победителем всероссийской олимпиады по праву

Ученик 11 класса средней школы № 10 Георгий Филюшкин принял участие в заключительном этапе Всероссийской олимпиады школьников. Конкурс проходил в образовательном центре «Сириус», где собрались более 400 сильнейших школьников из 84 регионов страны.

Олимпиада проходила в три тура. В первом школьник писал тест на знание фундаментальных правовых принципов. Затем в живой дискуссии с жюри и другими участниками юноша защищал свою позицию на определенную тему. Последнее испытание — решение сложных задач, моделирующих реальные юридические ситуации. Георгий успешно прошел все этапы, тем самым показав эрудицию, гибкость юридического мышления.

Диплом абсолютного победителя открывает перед школьником уникальные возможности: поступление без экзаменов в любой ведущий университет России на направление «Юриспруденция», возможность войти в сборную страны и представлять ее на международных олимпиадах, стипендии и гранты для дальнейшего развития в юридической науке.

В прошлом году Георгий уже становился призером данного престижного конкурса. Сейчас он продемонстрировал и доказал, что целеустремленность и интеллект ведут к новым вершинам.