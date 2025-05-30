Школьник из Чехова стал победителем первенства России по муай-тай
Турнир по муай-тай среди юношей и девушек 12-13 лет, а также фестиваль для спортсменов 10-11 лет прошел с 19 по 25 мая в Ноябрьске. На первенство России приехали 300 спортсменов из 39 регионов нашей страны.
Главный приз соревнований — путевка на первенство Мира, которое пройдет в сентябре в Абу-Даби.
Среди участников — воспитанник бойцовского клуба «БОЯР» Макар Рябов провел четыре зрелищных поединка и во всех одержал уверенные победы, заняв первое место на турнире.
В прошлом году парень выступил на всероссийском турнире «Кубок Содружества» по муай-тай. Соревнования прошли на спортивной базе «Море спорта» в Нижегородской области.
В них приняли участие 1500 спортсменов из 56 регионов России. В результате состязания Макар Рябов прошел в четвертьфинала.
Спортивной подготовкой Макара Рябова занимается Олег Чуприн.