Школьник из Чехова стал победителем первенства России по муай-тай

Пресс-служба администрации м. о. Чехов

Фото: Пресс-служба администрации м. о. Чехов

Турнир по муай-тай среди юношей и девушек 12-13 лет, а также фестиваль для спортсменов 10-11 лет прошел с 19 по 25 мая в Ноябрьске. На первенство России приехали 300 спортсменов из 39 регионов нашей страны.

Главный приз соревнований — путевка на первенство Мира, которое пройдет в сентябре в Абу-Даби.

Среди участников — воспитанник бойцовского клуба «БОЯР» Макар Рябов провел четыре зрелищных поединка и во всех одержал уверенные победы, заняв первое место на турнире.

В прошлом году парень выступил на всероссийском турнире «Кубок Содружества» по муай-тай. Соревнования прошли на спортивной базе «Море спорта» в Нижегородской области.

В них приняли участие 1500 спортсменов из 56 регионов России. В результате состязания Макар Рябов прошел в четвертьфинала.

Спортивной подготовкой Макара Рябова занимается Олег Чуприн.