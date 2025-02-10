Школьник из Богородского округа стал призером всероссийского конкурса о космосе

На мероприятии юные участники смогли насладиться выступлением детского оркестра и хора мальчиков, что создало праздничную атмосферу. Конкурс, проходящий с декабря 2022 года, включает в себя различные тематические ступени, и к этому моменту уже привлек множество семей по всей стране.



Победителей ожидал замечательный сюрприз — экскурсия по музею, который является уникальным местом в России. Ракетно-космическая корпорация «Энергия», основанная в 1946 году, сыграла ключевую роль в разработке первых отечественных баллистических ракет и в пилотируемом освоении космоса.



Экспозиция площадью 1,3 тысячи квадратных метров знакомит посетителей с историей отечественной космической техники. Здесь можно увидеть аппараты, которые стали значимыми в истории космонавтики, включая спускаемый аппарат «Восток», на котором Юрий Гагарин совершил свой легендарный полет. Также в музее представлены «Восток-6», на котором летала первая женщина в космосе Валентина Терешкова, и первый многоместный корабль «Восход-1». Это место вдохновляет молодое поколение и дает возможность прикоснуться к достижениям человечества в исследовании космоса.