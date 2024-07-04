Школьник из Богородского округа присоединился к научному проекту «Сириуса»

Александр Кокорев из Богородского округа прошел отбор на образовательно-туристскую программу «Университетские смены», выбрав техническое направление. Сейчас волонтер и активист «Движения Первых» работает над созданием полимерного электрода для более точного считывания активности мозга в университете «Сириус».

Для Александра это возможность попробовать себя в практической науке и определиться с выбором профессии. В августе активист отправится в Сибирский федеральный университет в Красноярске в рамках «Университетских смен». Это программа, объединившая школьников и студентов, которые хотят окунуться в студенческую жизнь.

«В первую неделю мы ищем информацию по нужным свойствам для электрода, изучаем полимеры. Я думаю, что это станет очень полезным опытом для меня. Я смогу детально познакомиться с инфраструктурой, ресурсами и образовательными программами этого вуза, чтобы понять, подходит ли мне обучение в таком формате и соответствует ли целям. Слышал, что там даже есть суперкомпьютер, очень хотелось бы посмотреть. Надеюсь, что будет возможность попробовать себя в различных профессиональных сферах через участие в практических пробах, и это поможет определиться с выбором будущей специальности», — поделился Кокорев.

Погружение в студенческую жизнь университета позволит Александру лучше подготовиться к переходу из школы в вуз и понять, чего ожидать от учебы. Приятным бонусом станет туристическая программа по Красноярскому краю.

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