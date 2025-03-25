Школьник из Балашихи стал призером Всероссийской олимпиады по астрономии

Алексей Байгушкин, ученик 9 класса школы № 10 города Балашихи, стал призером заключительного этапа Всероссийской олимпиады школьников по астрономии. Соревнование прошло с 17 по 24 марта 2025 года в Физтех-лицее имени Капицы в Долгопрудном, где собрались 292 школьника из 48 регионов России.

Всероссийская олимпиада школьников — ежегодное состязание, направленное на выявление и поддержку одаренных детей. Победа или призовое место в заключительном этапе олимпиады предоставляет ученикам значительные льготы при поступлении в высшие учебные заведения Российской Федерации.

В этом году абсолютными победителями среди девятиклассников стали Егор Ткачев из Московской области и Иван Пругло из Москвы. Алексей Байгушкин, продемонстрировавший глубокие знания в области астрономии, занял призовое место, подтвердив высокий уровень подготовки школьников Балашихи.

Успех Алексея Байгушкина является результатом упорства и целеустремлённости, а также высокого уровня образования, предоставляемого школой № 10 города Балашихи. Достижения таких учеников вдохновляют других школьников на достижение новых высот в научной сфере.