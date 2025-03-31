Школьник из Балашихи создал новую систему автополива комнатных растений

Учащийся 7 «И» инженерного класса гимназии № 1 городского округа Балашиха Константин Чипчагов стал победителем второй всероссийской конференции Государственного университета «Дубна» по инженерным наукам для школьников 7–11 классов. Он представил авторский проект «Электронный ассистент цветовода: Система автоматического полива комнатных растений», получивший высокую оценку экспертов конференции.

Директор гимназии № 1 Анна Скоропупова выразила благодарность научному руководителю Константина, Марине Анатольевне Куриновой, за поддержку и наставничество, которые способствовали достижению этой победы. Она отметила, что разработка демонстрирует высокий уровень знаний и стремление к решению актуальных задач в области инженерии и экологии.

Конференция проводилась в рамках «Университетской программы к 80-летию атомной отрасли» и направлена на выявление талантливой молодежи, подготовленной к освоению программ высшего образования, создание условий для интеллектуального развития и поддержку одаренных детей, а также повышение мотивации к изучению инженерных наук.