Школьник из Балашихи разработал проект для компании РЖД

В Екатеринбурге завершился финал всероссийского конкурса детских инженерных изобретений «Инженеры транспорта». Ученик четвертого класса школы № 14 из Балашихи Павел Фролов завоевал победу в креативном направлении.

Павел представил жюри свою концепцию новой инфраструктуры вокзалов с автоматизированной системой доставки багажа. Его идея направлена на решение проблем, связанных с трудностями транспортировки тяжелых вещей, перегруженностью вокзальных помещений и нехваткой мест в камерах хранения.

Суть проекта заключается в том, что пассажиры смогут не переносить багаж самостоятельно, а воспользоваться автоматизированной системой. Павел предложил реализовать эту инновацию на Ярославском вокзале. Новый проект включает создание пунктов приема и выдачи багажа, разработку системы его транспортировки и управления перемещением, а также мобильный сервис для пользователей.

Павел Фролов с ранних лет увлекается робототехникой и стал самым юным участником в креативном направлении конкурса. Главным наставником мальчика был его отец, Александр Фролов. Также большую поддержку Павлу оказали его семья, педагог из робоцентра «Полигон» Анна Ковзалина и классный руководитель Алия Кусманова.

«Я была безумно счастлива как родитель. Паша действительно верит в свой проект, понимает его значимость и старается принести пользу людям», — поделилась мать школьника Елена Фролова.

Всероссийский конкурс «Инженеры транспорта» организован при сотрудничестве ОАО «РЖД», Министерства просвещения РФ и «Движения первых». Он направлен на поддержку талантливых школьников и развитие их инженерных навыков. В финале, который проходил на площадках Уральского федерального университета и Свердловской детской железной дороги, участвовали 269 школьников из 47 регионов России.