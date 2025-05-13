Школьник из Балашихи победил в суперфинале всероссийского конкурса научных проектов

Юный житель Балашихи Аркадий Бояринцев стал лидером суперфинала Всероссийского конкурса научно-технологических проектов «Большие вызовы». Молодые талантливые ученые из России и стран СНГ представили разработки в 12 направлениях.

Среди таких областей — агропромышленные биотехнологии, искусственный интеллект, космические технологии, нанотехнологии, экология, освоение Арктики, современная энергетика и другие. Участники решали актуальные научные задачи, предлагая инновационные подходы к их реализации. Мероприятие прошло в образовательном центре «Сириус» в Балашихе.

Конкурс «Большие вызовы» ориентирован на школьников 7–11-х классов, а также студентов первых и вторых курсов колледжей и техникумов. Он является частью инициативы «Наука побеждать» в рамках Десятилетия науки и технологий, объявленного президентом России Владимиром Путиным. Участники разрабатывают проекты, определяют проблему и предлагают ее решение. Победителей и призеров включают в государственный реестр талантливой молодежи, они могут претендовать на президентские гранты.