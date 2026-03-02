Школьник из Балашихи победил на Балтийском научно-инженерном конкурсе

Александр Петров, ученик 11 класса гимназии № 1 имени Героя Российской Федерации А. В. Баландина из Балашихи, продемонстрировал выдающиеся способности и креативность, приняв участие в 22 Балтийском научно-инженерном конкурсе, который прошел в Санкт-Петербурге. Его проект «Разработка гескакоптера для тушения местных возгораний» завоевал признание и стал победителем в секции «Техника».

Конкурс собрал более 350 юных инженеров из 104 городов России и Беларуси, которые представили свои инновационные проекты в различных областях, включая технику и робототехнику, экологию и биологию, химию и медицину. Это мероприятие стало настоящим праздником науки и инженерии, где молодые таланты могли продемонстрировать свои идеи и разработки.

Финал конкурса состоялся 28 февраля в Образовательном пространстве «ЛНМО», где проекты оценивались более чем 150 экспертами — представителями ведущих вузов, научных институтов и наукоемких предприятий. Участники не только представляли свои работы, но и имели уникальную возможность пообщаться с профессионалами, что способствовало обмену опытом и идеями.

Александр Петров был удостоен главной премии Конкурса «Совершенство как надежда», что подтверждает его высокий уровень подготовки и оригинальность идеи. Проект гескакоптера, разработанный Александром, направлен на решение актуальной проблемы тушения местных возгораний, что подчеркивает его социальную значимость и практическую применимость.

22 Балтийский научно-инженерный конкурс — это крупнейший российский научный конкурс для школьников, организованный Фондом «Время науки». Он служит важной площадкой для подготовки будущего поколения российских ученых. Участие в таких конкурсах позволяет молодым талантам не только развивать свои навыки, но и находить единомышленников, а также получать ценные советы от экспертов научного и бизнес-сообществ страны.