Школьник госпитализирован после конфликта с ножом в Лосино-Петровском округе

Инцидент произошел утром 16 марта в поселке Свердловский. Ссора между учащимися школы имени Марченко случилась за пределами учебного заведения до начала занятий.

В результате конфликта 13-летний подросток получил травму и был доставлен в больницу. Врачи оценивают его состояние как удовлетворительное, жизни и безопасности мальчика ничего не угрожает. Пострадавшему оказана необходимая медицинская помощь.

Нападавший задержан. Щелковская городская прокуратура начала проверку обстоятельств происшествия.

Администрация округа находится на связи с заведующей медицинского учреждения и мамой школьника. Семье предложена вся необходимая помощь.

Власти обратились к родителям с просьбой провести с детьми доверительные беседы о важности уважительного отношения друг к другу, правилах безопасного поведения и недопустимости применения силы при решении конфликтов. Только совместными усилиями можно уберечь детей от необдуманных поступков.