Школьная викторина по истории российского флота прошла в Химках

Учащиеся школы «Лига первых» приняли участие интеллектуальной игре «Российскому флоту быть!». Викторину посвятили памятной дате военно-морской истории России — дню, когда моряки крейсера «Варяг» и лодки «Кореец» совершили подвиг во время русско-японской войны.

Участники квиза проверили свои знания в области истории и узнали новые интересные факты о российском флоте.

«Очень здорово, что в нашем округе особое внимание уделяют патриотическому воспитанию молодежи и прививают подрастающему поколению любовь к Родине с раннего детства. Наличие подобных мероприятий в образовательных учреждениях Химок просто не может не радовать!», — подчеркнула лидер Движения общественной поддержки Ольга Игнатьева.

Викторину провели в рамках широкомасштабной патриотической программы. Ее основная цель объединить разные поколения вокруг сохранения истории нашей страны.

«Эта программа призвана сохранить и увековечить память о выдающихся соотечественниках, о ратных традициях нашей страны и, конечно, о героях нашего времени. Кроме того, она направлена на формирование и поддержание интереса у населения к истории нашей Родины», — рассказала лидер Движения общественной поддержки Алина Шалимова.