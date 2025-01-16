Школьная викторина ко дню рождения отечественного биатлона прошла в Химках

День рождения отечественного биатлона отметили в Химках в начале января. Учащиеся лицея № 10 в честь праздника приняли участие в интеллектуальной игре.
Заслуженный тренер России Александр Свирь рассказал присутствующим историю развития биатлона в России. Вместе со школьниками он вспомнил первые соревнования по этому виду спорта в нашей стране. После познавательной лекции ребята приняли участие в викторине.
«Мы гордимся нашими спортсменами. Все достижения — это колоссальный труд, в первую очередь над собой», — сказала муниципальный депутат Надежда Смирнова.
Мероприятие провели в рамках масштабной программы «Успех в единстве поколений», главная цель которой — объединить жителей округа вокруг единой цели сохранения исторической правды.
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