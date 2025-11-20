Школьная викторина ко Дню ракетных войск и артиллерии прошла в Химках

В преддверии Дня ракетных войск и артиллерии в школе «Лига первых» в Химках прошла тематическая лекция и интеллектуальная викторина. Мероприятие прошло в рамках патриотической программы «Успех V единстве поколений».

Школьникам рассказали об истории этого рода войск, подвигах военнослужащих и значении артиллерии в обеспечении обороноспособности страны.

«День ракетных войск и артиллерии — это не просто памятная дата. Это день, когда мы выражаем глубокое уважение к людям, которые на протяжении десятилетий стоят на страже мира и безопасности России. Их мужество, самоотверженность и готовность защищать Родину — это тот нравственный ориентир, который мы обязаны передавать молодому поколению. Чем больше ребята узнают о героях своего Отечества, тем крепче становится связь времен и тем увереннее мы смотрим в будущее», — отметила депутат Юлия Ишкова.

Завершилась встреча тематической интеллектуальной викториной.

«Сегодня особенно важно создавать пространство, где молодежь может не просто услышать факты из учебников, а почувствовать живую историю нашей страны. Важно делать все, чтобы каждый ребенок понимал: сила России — в ее людях, в преемственности, в уважении к подвигам предков. Когда юные химчане участвуют в таких мероприятиях, они становятся неравнодушными, они начинают ощущать себя частью большой и сильной страны. Именно так формируется гражданская ответственность и истинный патриотизм», — подчеркнула лидер Движения общественной поддержки Ольга Игнатьева.

Депутат Галина Болотова сообщила, что за все время в Химках провели уже свыше 1,6 тысячи историко-патриотических мероприятий различного формата — от фестивалей и мастер-классов до кинопоказов и встреч с ветеранами.