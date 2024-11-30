Школьная викторина ко Дню краеведа прошла в Химках

Депутат Инна Монастырская рассказала, что вопросы касались не только исторических событий, но и известных химчан, архитектурных памятников, природных достопримечательностей и важных моментов в становлении Химок как современного города. Она добавила, что краеведы играют важную роль в сохранении культурного и исторического наследия. Их миссия заключается в исследовании и популяризации истории родного края, в изучении и сохранении памятников архитектуры, культурных традиций и природных объектов.

«В современных условиях, когда Россия снова сталкивается с вызовами, требующими защиты ее интересов, знания о прошлом становятся важным ориентиром для понимания настоящего и будущего. Примером служат героические подвиги участников специальной военной операции, для которых патриотизм, как и для героев прошлого, стал основополагающей ценностью», — поделилась муниципальный депутат Ирина Спирина.

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