Школьная патриотическая игра «Юный спецназ» прошла в Павловском Посаде

На базе корпуса учебного заведения «Гимназия» в Павловском Посаде прошла военно-патриотическая игра «Юный спецназ». Мероприятие было организовано при поддержке молодежного центра «Авангард» и НВП «Рокот Павловский Посад».

В игре участвовали шесть команд из трех корпусов гимназии, которые преодолевали полосы препятствий, оказывали первую медицинскую помощь, разбирали и собирали автомат, метали гранаты, а также демонстрировали физическую подготовку и эрудицию.

От корпуса № 2 выступили две команды: «Альфа» и «Лидер». По итогам соревнований первое место заняла команда «Альфа» из корпуса № 2. Второе место досталось команде «Армия юных» из корпуса № 3, а третье место заняла команда «Лидер» из корпуса № 2.

Кроме того, были отмечены индивидуальные достижения участников. Игорь Мытарев стал лучшим в метании гранаты, Иван Голубев — в оказании первой помощи, а Кирилл Скупов показал лучший результат в беге на 100 метров.

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