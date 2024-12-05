Школьная олимпиада по математике прошла в Лобне

В Лобне прошла математическая неделя «Вершина». В ней приняли участие школы № 2, 7, 9 и лицей.

Сначала школьникам провели инструктаж. Затем команды из обучающихся каждой параллели 5-10-х классов решали математические задачи. Участники передавали друг друг разноцветные наклейки, где ответ одной задачи — часть другой.

В конце состоялась церемония награждения. Капитан команды, занявшей первое место, представит Лобню на заключительном этапе математической недели.

Участники поблагодарили администрацию лицея за проведение «Вершины».

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