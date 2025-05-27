Школьная олимпиада по авиамоделированию прошла в Электростали

В Электростали 24 мая прошла олимпиада по авиамоделированию среди школьников. Свое мастерство продемонстрировали свыше 30 юных конструкторов из разных округов.

Соревнования состояли из нескольких дисциплин. Участники создали планер F-3J, электролет F-5B/7, пилотажный аппарат F-3A, полукопию самолета класса F4H и другие устройства.

В классе электролетов все призовые места достались ученикам Дома детского творчества «Лира» — Артемию Трохину и Георгию Трошину. Егор Шилов из Павловского Посада стал лучшим среди младших участников в планерном классе, а Артем Курбаков из школы № 10 имени В. Ф. Быковского отличился в категории пилотажных моделей.

В командном зачете среди младших школьников лидером стала команда школы № 10 имени В. Ф. Быковского, а среди старших — ученики «Лиры» из Домодедова.

«Соревнования стали отличной площадкой для обмена опытом и повышения интереса к авиамоделированию среди молодежи Московской области», — отметили в Министерстве образования региона.