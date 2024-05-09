Школьная линейка в честь Дня Победы прошла в Воскресенске | 360°

09 мая 2024, 17:08
Школьная линейка в честь Дня Победы прошла в Воскресенске
В МОУ СОШ «Горизонт» прошла линейка в преддверии Дня Победы. Ученики и педагогический состав почтили память погибших солдат во время Великой Отечественной войны.
Ученик второго класса Григорий Данилов рассказал, что на линейке у него был портрет его прапрадеда Георгия Семеновича Долгого, мальчик поделился историей своего предка.
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Георгий Семенович родился в январе 1911 года и мер в 1995 году. Он участвовал в Великой Отечественной войне. С войны вернулся без руки.
Пресс-служба администрации г. о. Воскресенск
Пресс-служба администрации г. о. Воскресенск
Пресс-служба администрации г. о. Воскресенск
Пресс-служба администрации г. о. Воскресенск
Пресс-служба администрации г. о. Воскресенск
Пресс-служба администрации г. о. Воскресенск
Григорию Данилову о его героических предках много рассказывал дедушка, мальчик считает, что нужно помнить о тех временах и о подвигах ветеранов.
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Ветераны
Воскресенск
Великая Отечественная война
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