Школьная линейка в честь Дня Победы прошла в Воскресенске | 360°

Подмосковье 09 мая 2024, 17:08 Школьная линейка в честь Дня Победы прошла в Воскресенске Пресс-служба администрации г. о. Воскресенск

Читать 360 в

В МОУ СОШ «Горизонт» прошла линейка в преддверии Дня Победы. Ученики и педагогический состав почтили память погибших солдат во время Великой Отечественной войны.

Ученик второго класса Григорий Данилов рассказал, что на линейке у него был портрет его прапрадеда Георгия Семеновича Долгого, мальчик поделился историей своего предка.

Реклама

Георгий Семенович родился в январе 1911 года и мер в 1995 году. Он участвовал в Великой Отечественной войне. С войны вернулся без руки.

Пресс-служба администрации г. о. Воскресенск Пресс-служба администрации г. о. Воскресенск Пресс-служба администрации г. о. Воскресенск Пресс-служба администрации г. о. Воскресенск Пресс-служба администрации г. о. Воскресенск Пресс-служба администрации г. о. Воскресенск

Григорию Данилову о его героических предках много рассказывал дедушка, мальчик считает, что нужно помнить о тех временах и о подвигах ветеранов.

Новости Подмосковья можно обсудить в «Суперчате 360».