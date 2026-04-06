Областной этап Школьной лиги по шахматам и баскетболу завершился в Подмосковье

В Подмосковье завершился областной этап соревнований Школьной лиги по шахматам и баскетболу 3×3. Как сообщает пресс-служба министерства физической культуры и спорта Московской области, в шахматах лучшими стали команды из Одинцовского городского округа, Дубны, Щелково и Раменского городского округа.

В баскетболе 3×3 среди юношей в «Финал четырех» вышли команды из Одинцовского и Раменского городских округов, Лобни и Павловского Посада. Среди девушек финалистами стали команды из Ленинского городского округа, Мытищ, Люберец и Богородского городского округа.

Соревнования по волейболу и футзалу продолжаются. Матчи по волейболу среди девушек запланированы на 8 апреля в Балашихе, 10 апреля в Истре и Раменском. Встречи среди юношей пройдут 7 апреля в Раменском, 8 апреля в Истре и 9 апреля в Подольске. Матчи по футзалу состоятся 8 апреля во Фрязино и 9 апреля в Реутове.

Всего в областном этапе участвуют 336 команд, соревнующихся в четырех видах спорта. В каждой дисциплине представлено по 56 команд. В баскетболе 3×3 и волейболе соревнования проходят в отдельных зачетах для мальчиков и девочек. В футзале команды представлены мальчиками, а в шахматах допускается смешанный формат.

Команды, занявшие первые места в своих дивизионах, пройдут в «Финал четырех». В сезоне 2025/2026 в рамках Единой школьной лиги по всей Московской области пройдут более 15 000 соревнований с участием более 50 000 учащихся из 650 учебных заведений региона.

Школьная лига Московской области стартовала в октябре 2024 года.