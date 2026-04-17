Школьная лига по настольному теннису началась в Химках

В Химках на базе Центра ракеточных видов спорта Space 16 апреля стартовала Химкинская школьная лига по настольному теннису. Глава Химок Инна Федотова объявила о запуске соревнований еще в конце марта.

В турнире соревнуются 12 школьных команд. Каждая из них смешанная — по два мальчика и одна девочка. Соревнования разделены на два этапа: сначала отборочный, где школы определяют своих сильнейших игроков, а затем основной, на который выходят по три лучших представителя от каждой команды.

В первый день на корт вышли команды «Триумф», «Лидер», средней общеобразовательной школы № 8, лицея № 12, Химкинского лицея и «Наследие». 20 апреля за победу поборются школа № 29, «Лига первых», лицей № 10, средняя общеобразовательная школа № 14, гимназия № 23 и гимназия № 9. Финал состоится в конце апреля.

Николай Томашов, комментируя инициативу, отметил, что развитие детского спорта — одно из приоритетных направлений их работы. Благодаря поддержке администрации округа и главы Инны Федотовой юные атлеты получат доступ к современным площадкам для тренировок и турниров, а лига даст возможность показать себя.

Организаторы уверены, что лига станет ярким событием в спортивной жизни округа и вдохновит еще больше детей на занятия настольным теннисом.