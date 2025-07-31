Школьная команда из Мытищ вошла в топ-10 на всероссийском интеллектуальном турнире

Стали известны промежуточные результаты всероссийского интеллектуального турнира «Знание.Игра» в котором участвуют свыше 250 команд юных знатоков со всей страны. Среди лидеров соревнования — представители Московской области.

Команда «Пентабулль» из школы № 29 в Мытищах вошла в десятку рейтинга в одной из категорий.

Соревнования продолжаются. Новые участники могут присоединиться, зарегистрировавшись на отборочные этапы, которые проходят каждую среду.

Организаторы запланировали 23 онлайн-игры, включая специализированные тематические турниры. По итогам состязаний сформируют общий рейтинг, а 11 сильнейших коллективов получат приглашение на очный финал в Москве.

В 2026 году также пройдут региональные финалы, где до 30 команд от каждого субъекта России смогут побороться за право участия в главном состязании.

Заключительный этап турнира запланирован на май 2026 года. Он соберет 500 участников в составе 89 команд, представляющих все регионы страны, а также 11 лучших команд общероссийского рейтинга.

Для студенческих команд вузов отборочные игры проходят по пятницам. Всего предусмотрено 25 онлайн-состязаний. Право на участие в финальном этапе получат 25 коллективов.

Параллельно проходит онлайн-кубок. На очный финал пригласят 75 команд.

Подробности об интеллектуальных соревнованиях можно найти в официальном сообществе «Знание.Игра» в социальной сети «ВКонтакте».